El fracaso del PSG: 12 años y millones de euros en fichajes, pero sin Champions

Ni el tridente de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar han sido suficientes para que el PSG logre su anhelado sueño de sumar una Champions League a sus vitrinas y ha caído eliminado una vez más en Europa.

El equipo parisino no pudo marcar y se quedó sin remontar la eliminatoria ante el Bayern por los octavos de final, por lo que ya son 12 años en los que los millones en fichajes no se han traducido en prestigio europeo.

Después de este nuevo fracaso, el equipo tiene claro que su proyecto debe girar entorno a Mbappé y potenciar a jóvenes de sus inferiores como Warren Zaïre-Emery y Chadaille Bitshiabu, de acuerdo con la prensa francesa.

Esta vez, el equipo no puede salir al próximo mercado y dejarse millones en fichajes, debido a la proximidad de las nuevas normas de Fair Play financiero que la UEFA ha previsto para 2025, por lo que debe trabajar en reducir la masa salarial.

El futuro del tridente no es tan claro ya que si bien todos tienen contrato, el de Messi finaliza el próximo año, Neymar suena para abandonar y Mbappé no ha sido del todo claro: “lo único que me importa es esta liga, esta temporada y después veremos» ha dicho.