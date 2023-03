El Salvador cumple un año de régimen de excepción, destaca presidente Bukele

El Presidente de la República, Nayib Bukele, destacó que este lunes se cumple un año de la implementación del régimen de excepción, disposición que ha permitido que el país se convierta en el más seguro de América Latina.

El mandatario hizo un recorrido por los momentos más importantes de la guerra contra las pandillas, además, Bukele resaltó la importancia de estas medidas y el éxito que su administración ha tenido en materia de seguridad.

“31 años después de los falsos acuerdos de paz, nuestro pueblo al fin vive una verdadera paz”, fue una de las frases destacadas en el recopilatorio.

El traslado de 4 mil delincuentes al Centro del Confinamiento del Terrorismo (CECOT) es la última acción implementada por Bukele, y que lo ha llevado a incrementar sus niveles de aprobación y ser considerado como ejemplo en países de todo el mundo.

Hoy cumplimos un año de Régimen de Excepción 🇸🇻

Today marks one year since we implemented the State of Exception 🇸🇻 pic.twitter.com/ijwhqMZokv

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 27, 2023