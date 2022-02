El Salvador es el primer país del mundo en entregar gratuitamente Molnupiravir para tratar casos de Covid-19

En el marco de celebrar el primer aniversario de la llegada del primer lote de vacunas contra el Covid-19 a El Salvador, el ministro de Salud, Francisco Alabi, hizo público que el Gobierno de Nayib Bukele Ortez adquirió cuatro millones de tabletas del medicamento Molnupiravir para tratar a pacientes con Coronavirus.



“El Molnupiravir es un fármaco potente que disminuye el 50 por ciento de los ingresos por esta enfermedad. Se anuncia que se adquirió cuatro millones de esas tabletas para entregar hasta la puerta de la casa de los afectados por Covid-19. Este medicamento ya se vende en algunos países con un valor de entre los 100 y los 200 dólares”, manifestó el funcionario en conferencia de prensa.



“El Salvador se convierte hoy en el primer país en tener este medicamento para entregarlo gratuitamente hasta la puerta de los pacientes con Coronavirus. Este es un medicamento extra, pero es necesario que la población se siga vacunando hasta completar su tercera dosis contra el Covid-19, para que el cuerpo tenga más defensas”, agregó.



Francisco Alabi resaltó que el Ministerio de Salud desde ahora tiene dos tipos de kits, uno de ellos azul para casos sospechosos de Covid-19 y el otro celeste, que es exclusivo para personas que tienen una prueba de antígeno o de PCR-RT, ya sea que fue realizada en las cabinas del Gobierno o en laboratorios privados autorizados. Este último va a llevar el medicamento Molnupiravir, que no podrá se suministrado a menores de 18 años y mujeres embarazadas.



El titular del Ministerio de Salud fue enfático en decir, que si en una vivienda hay cinco sospechosos por Covid-19, se van a mandar cinco kits de color azul y si en dado caso los cinco son positivos a ese virus, se van a enviar cinco kits de color celeste.



“Somos de los pocos países de mundo que ya usan el Molnupiravir y me refiero a Israel, Japón y otros países de Europa que ya lo están haciendo. Se va a hacer una inversión de 12 millones de dólares entre la compra de medicamento y la logística que se haría para distribuirlo a nivel nacional”, dijo.



En cuanto a su dosificación, Alabi explicó que se tiene que suministrar dos veces al día con una toma de cuatro capsulas de 200 miligramos cada 12 horas y por un periodo de cinco días, como también, no se podrá tomar a manera de prevenir el Covid-19.

