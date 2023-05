El Salvador se encamina a tres años sin muertes por dengue

El ministro de Salud, Francisco Alabi, informó que El Salvador ha logrado mantener en zona de éxito la incidencia del dengue, según el boletín epidemiológico 17.

A esto se suma que, en más de dos años, no se han reportado muertes por la enfermedad.

“Llevamos más de dos años de no tener una muerte por dengue, no hay decesos. Dengue siempre hay en el territorio, en el país, el zancudo transmisor del dengue sigue ahí, no ha desaparecido. Lo que ha cambiado es el abordaje de esta enfermedad como sistema de salud”, afirmó el titular de salud.

El actual gobierno ha mantenido una campaña permanente en el territorio, donde el personal de salud de primer nivel se desplaza a todo el país para hacer conciencia a la población sobre las enfermedades transmitidas por el zancudo, lo cual ha marcado la diferencia en las estadísticas de caso y muertes en los últimos tres años.

Alabi sostuvo que el trabajo territorial que hacen durante todo el año incluye jornadas de fumigación, abatización, eliminación de vectores, es decir, eliminación de larvas y zancudos adultos, así como limpieza en zonas donde hay acumulación de agua.

Con estas medidas del gobierno, El Salvador mantiene controlada la enfermedad, sin embargo, las autoridades piden a la población mantenerse alertas, pues el zancudo del dengue permanece en el territorio.