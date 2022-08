Elvis Presley: El “Rey del Rock” cumple 45 años de fallecido

Pese a sus decenas de millones de dólares, Elvis Aaron Presley, murió solo, destrozado a los 42 años, por no seguir recomendaciones médicas, en la cúspide de su fama, donde millones lo adoraban o amaban.

Fue el 16 de agosto de 1977 que el mundo se estremeció al conocer el fallecimiento de Presley, el hombre que cambió la música moderna al agregar sensualidad y sexualidad en sus bailes, que atrajo a jóvenes.

Sin embargo, muchos aún consideran que Elvis Aaron Presley no murió el 16 de agosto y que habría fingido su deceso a manera de escabullirse de la fama, de los problemas que lo rodeaban y de intentar llevar una vida tranquila.

Elvis Abría cambiado su nombre a John Burrows, que habría tomado un avión en Memphis con destino a Buenos Aires, Argentina, para refugiarse en una quinta en Parque Leloir, sonde permaneció por varios años, aunque antes habría pasado por una clínica de desintoxicación en los Estados Unidos, teniendo a mafiosos como testigos.

Sin embargo, Elvis Aaron Presley se encontraba en su vivienda en Graceland con Ginger Alden de 20 años, quien se despertó cerca de las 2 de la tarde y vio que su pareja no estaba en la cama. Lo llamó desde allí, sin levantarse. Al no recibir respuesta, fue a buscarlo. El baño era una habitación más de la magnífica mansión. Amplio y luminoso, tenía una gran bañadera de tres metros de diámetro, televisor, y el inodoro era un gran trono negro con incrustaciones en oro.

Al entrar vio a su pareja desparramado en la alfombra. El pantalón del pijama dorado enrollado en los tobillos, un libro tirado a un costado de su voluminoso cuerpo y algunos dicen que era sobre la historia del Santo Sudario; otros que era uno ilustrado sobre las mejores posturas sexuales para cada signo del zodíaco. La cabeza la tenía sumergida en un charco de vómito.

Unos 10 minutos después llegó el médico y ordenó llevarlo a un hospital. Aunque todos sabían que nada se podía hacer, levantaron los más de 130 kilos para llegar a la ambulancia que se acercaba. Pero ya era inútil, ya que hacía unas horas que Elvis Presley estaba muerto.

Su legado música sigue y del cual se puede destacar: Can’t Help Falling in Love, My Way, Burning Love, Always On My Mind y Jailhouse Rock, entre otras.