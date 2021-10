Empresario Salomondrin: Nayib Bukele es mi ídolo y un ejemplo para seguir

El empresario de origen mexicano, productor y youtuber, Alejandro Salomón, mejor conocido como “Salomondrin”, por medio de un video que difundió en Twitter, resaltó el trabajo que el presidente Nayib Bukele Ortez realiza en El Salvador, por lo que dijo que “era su ídolo” y un ejemplo a seguir.

“El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, es mi ídolo… mi ídolo. Mucha gente lo demoniza y dice que pone la mano muy firme al momento de hacer las cosas”, detalló.

En ese sentido añadió, que la “gente que quiere cambio, que quiere cambiar de verdad un lugar, va a tener que hacer cosas difíciles de entender para la mayor cantidad de la gente, por lo que te van a atacar sin parar, mientras estás intentando hacer algo positivo”.

“Este es un buen presidente de ejemplo a seguir. Ojalá algún día nos toque un líder de ese tamaño por acá”, puntualizó Salomondrin.

Alejandro Salomón se le conoce por haber fundado Salomon Investment Partners en Los Ángeles, California, donde fue cofundador de la empresa de desarrollo, producción y financiación cinematográfica Helios Productions.

De igual forma fue productor o productor ejecutivo de las películas Godspeed, Triple Dog, A Mother’s Rage, Slightly Celibate in Latin America, Martial Science, Zoe Gone, Raised by Wolves, Reaper y Pocket Listing