Entregan viviendas dignas a veteranos de San Miguel

El Ministerio de Vivienda entregó este lunes nuevas casas dignas a veteranos en los municipios de Lolotique, Chinameca y Sesori, en San Miguel como parte del compromiso con el sector.

Las viviendas cuentan con dos cuartos, sala, cocina, comedor, jardinera, ventanas tipo francesas, piso cerámico, pila, baño y ducha.

La jefa de Contribuciones y Gestión Social del ministerio informó que en esta entrega se han invertido $80 mil, fondos que se suman a los $2.5 millones que ya se invirtieron en este rubro a favor de los veteranos.

“Cuando yo me di cuenta de que venía este proyecto, apliqué y me salió. Me siento muy contenta y agradecida con el Ministerio de Vivienda”, dijo Gloria Parada, una de las beneficiadas.

“Gracias señor Presidente Nayib Bukele por estar pendiente de nosotros”, dijo otro de los veteranos beneficiados.