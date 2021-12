Ernesto Sanabria: Edwin Segura bajó perfil a encuesta favorable a Nayib Bukele para no ser linchado por periodistas

El secretario de Prensa de la Presidencia, Ernesto Sanabria, por medio de su cuenta de Twitter manifestó que el editor jefe de La Prensa Gráfica, Edwin Segura, le bajó perfil al tema de que la gente no ve fracaso en la política del presidente de la República, Nayib Bukele, para evitar ser “linchado por un selecto grupo de periodistas que están en contra» de la política del mandatario.

Sanabria se hizo la pregunta: “¿Por qué el jefe de La Prensa Gráfica, Edwin Segura le bajó perfil a una realidad insostenible? Quizá por temor al linchamiento del ‘selecto’ grupo de periodistas que se creen dioses del Olimpo”.

En ese sentido, añadió el funcionario que “la ética no va de la mano de este empleado, peleado con la vida”.

De igual forma Ernesto Sanabria dijo que había otro punto curioso, que “La Prensa Gráfica le bajó perfil sobre la pregunta de cuál es el principal fracaso del presidente Nayib Bukele Ortez. Más del 53% dijo que no ve ninguno o no sabe. El otro porcentaje se diluye en varios aspectos que no alcanzan ni el 10% cada uno”.

Finalmente se refirió, a que lo interesante de esta nueva medición de dicho periódico, es el contundente apoyo que la gente otorga a Nayib Bukele, “sobre todo, que esto es luego de las dizque ‘multitudinarias’ marchas de jueces y magistrados corruptos, oenegés fachada, ARENA y el FMLN”.