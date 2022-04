Escobar Alas: Acciones de seguridad han dado esperanza a la población

El arzobispo de San Salvador, José Escobar Alas, indicó que la violencia es un fenómeno en El Salvador que no se combatió posterior a los Acuerdos de Paz y las medidas implementadas en la época no dieron resultados; sin embargo, los salvadoreños han vuelto a tener esperanza desde la implementación del régimen de excepción.

El arzobispo recordó que los problemas de violencia en El Salvador tienen larga data debido a que nunca se brindó una solución a la problemática.

“Cuando se firmaron los acuerdos pensamos que íbamos a tener la paz, pero lo que tuvimos fue violencia. Son más los muertos después del conflicto. El pueblo está cansado, ha sufrido tanto (…) de verdad creo que el pueblo merece vivir en paz”, expresó.

El líder de la iglesia católica dijo que a lo largo de los años a los salvadoreños se les prometió la solución a la situación de inseguridad, pero no se les cumplió y es por eso que ahora han vuelto a confiar.

“El pueblo pobre es el que ha sufrido tanto y sigue sufriendo y ahora, me parece por lo que he hablado con las personas, que han visto una esperanza y ojalá no se les defraude”, comentó.

Escobar Alas también lamentó que las juventudes posteriores han conflicto armado hayan tenido que desarrollarse en medio de la violencia que iba creciendo con los años.

“Esta situación se debió resolver hace tiempos, un país no puede ir adelante con niveles de violencia que nunca acaban. La juventud nació en la violencia cuando deberían haber nacido en un ambiente de paz porque los Acuerdos de Paz nos ofrecieron eso, pero no”, agregó.