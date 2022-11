Escritor chileno Fernando Villegas: La gente común de muchos países quisiera un Nayib Bukele como presidente

El escritor chileno, Fernando Villegas, hace un análisis sobre el reconocimiento que obtiene el presidente de El Salvador Nayib Bukele entre la población de su país y se otras naciones.

Villegas retoma un vídeo donde, a la pregunta sobre si las elecciones fueran hoy en Chile, por quién votarían, una vendedora responde que por «Ukelele» en referencia al mandatario salvadoreño.

Villegas dijo que no solo los habitantes de Chile piensan en «Ukelele» (Bukele), que no están conforme cómo su presidente maneja sus países, esto referencia no solo al presidente de Chile, Gabriel Boric, sino a otros gobernantes latinoamericanos

El escritor chileno cataloga la forma de gobernar de estos presidentes como obsoleta y los califica de miedosos para enfrentar los problemas de cada nación.

Cada vez más, los habitantes de distintas naciones esperan que sus mandatarios resuelvan sus problemas con firmeza como lo está haciendo el presidente Nayib Bukele, y que ha motivado a la mayoría de la población a pedirle buscar la reelección.