Este 8 de enero el país no registró muertes por COVID-19

El Ministerio de Salud informó que este 8 de enero no hubo muertes por COVID-19 desde que los casos empezaron con una tendencia a la baja.



Con ello, ya van cinco días de enero que el país no registra decesos por la enfermedad, agregó la institución.



“Cinco días sin letalidades, de los ocho que van del año. De esta salimos todos juntos”, publicó la institución en su cuenta de Twitter.



A la fecha, el Ministerio de Salud continúa mostrando estadísticas positivas en el tratamiento de la enfermedad, pero reitera a la población no relajar las medidas para evitar condiciones de riesgo.



También ha pronosticado un posible aumento de casos positivos de covid-19 a mediados del mes, como producto del incremento de las aglomeraciones derivadas de las fiestas de Navidad y fin de año.



