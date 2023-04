Estos son los 15 estadios donde se jugará la Copa Oro 2023

La Concacaf presentó los 15 estadios que albergarán la Copa Oro en su edición número 17 que se disputará del 16 de junio al 16 de julio en 13 ciudades de Estados Unidos y una de Canadá.

El SoFi Stadium de Los Ángeles será el escenario donde se disputará la gran final del torneo. El próximo 14 de abril se realizará el sorteo para definir el calendario de la competencia.

14 cities, 15 stadiums 🏟️

These will be the hosts of the 2023 Concacaf #GoldCup matches between June 16 and July 16!

Review the full list 🔗 https://t.co/aSDw4elvv5 pic.twitter.com/vsWGT1QUy7

— Gold Cup (@GoldCup) April 10, 2023