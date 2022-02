Exalcalde Miguel Pereira despide a Josué Natán Vaquiz de TVM sin pagar indemnización y APES no respalda al comunicador

El periodista del programa “Las Cosas como Son”, Josué Natán fue despedido del canal TVM, que es propiedad del exalcalde del FMLN, Miguel Pereira. Argumentando que el comunicador entrevistaba a funcionarios del gobierno del Nayib Bukele.

Periodista Natán Vaquiz califica la conducta del exalcalde de San Miguel, Miguel Pereira, como: «Hipócrita, cobarde, no tienes pantalones, no tienes palabra». El pleito se originó por incumplimiento de un contrato en el canal TVM, por no pagar la indemnización.

Además, lamentó que la gremial de periodistas APES, no lo esté apoyando, pese a que es miembro de la asociación lo ha dejado solo.

«Yo pertenezco a la APES, pero ninguna llamada me ha realizado para preguntarme que ha pasado…me hace pensar que la APES tienen una agenda y no es la de defender los derechos de todos los periodistas», argumentó.

“En su momento, si es necesario voy a decir la gran cantidad de dinero que me pagaba Miguel Pereira y que negociamos para conducir la entrevista de lunes a viernes” en el canal TVM, afirmó el comunicador, tras externar su descontento con Pereira.