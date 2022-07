FAS busca su segunda victoria y el Firpo sumar ante su afición

Este domingo, los toros de Luis Ángel Firpo y los tigrillos de FAS miden fuerzas en el estadio Sergio Torres de la ciudad de Usulután donde los santanecos buscan su segunda victoria y los pamperos sus primeros tres puntos del Torneo Apertura 2022.

Los asociados viene de pegarle 4-0 al benjamín, Dragón en la primera jornada, mientras que los usulutecos cayeron en los minutos finales del encuentro ante el campeón Alianza.

Los tres puntos permitirán a FAS confirmar su buen inicio de torneo o que Firpo se estrene ante su afición con una victoria.

El único partido que se disputó el sábado fue el Santa Tecla contra Metapán donde los pericos se impusieron por 1-0 a los caleros en el estadio Las Delicias.

El otro encuentro programado, Alianza contra 11 Deportivo, ha sido aplazado debido a la fuerte lluvia que cayó en la capital y que inundó el terreno de juego.

Los otros tres partidos de la jornada, Marte vs Águila; Platense vs Jocoro, y Dragón vs Chalatenango están previstos para las 3 de la tarde de este domingo.