Finlandesa resalta la belleza del país en su visita a Tazumal, durante fiestas agostinas

En el marco de las vacaciones, muchos de los sitios arqueológicos se vuelven puntos de gran interés para los extranjeros, Johana Suhonen, visitante de Finlandia, destacó la belleza cultural del país y la buena seguridad.

«Yo no he tenido ningún problema relacionado con la seguridad, llegué en marzo pasado. A mis compañeros les he comen tado que sí es un país y vale la pena visitarlo», afirmó.

Suhonen se encuentra residiendo en el país y destaca la belleza que el país presenta a los turistas, la cercanía de todos los sitios, y el poco tiempo que se toma para visitar todo.

La turista destacó que la cercanía de cada sitio lo vuelve más agradable ya que se puede visitar todo en menos tiempo y disfrutar más de la belleza que ofrece El Salvador.

Las visitas de extranjeros se ha debido a la buena imagen que el país tiene y la calidad humana de los salvadoreños, a su vez se destaca el impacto de la reducción de violencia y la óptima seguridad que se vive actualmente.