Fitch Ratings sube calificación crediticia de El Salvador

La firma calificadora de riesgo Fitch Ratings subió la nota crediticia de El Salvador en tres escalones, pasando de CC en su informe de febrero a CCC+, luego que el Gobierno pagara a tiempo y con intereses del bono 2023.

Asimismo, la mejora en la calificación se debe al éxito en las operaciones de recompra de deuda, a la vez que afirma que otro evento de incumplimiento ya no parece probable.

El presidente de la República, Nayib Bukele, prevé que la calificación continúe mejorando cuando el Gobierno anuncie el excedente de presupuesto para el próximo año.

The FIAT guys at @FitchRatings just UPGRADED El Salvador’s credit rating 3 positions in a single day 🤯

Of course they are just trying to adjust to reality, which is even better.

Can’t wait for them to upgrade it even more, once we announce our budget SURPLUS for 2024 😎 https://t.co/OegNYKBOYO

— Nayib Bukele (@nayibbukele) May 5, 2023