Francisco Alabi: El Molnupiravir disminuye la capacidad de que el virus de Covid-19 se multiplique

El ministro de Salud, Francisco Alabi, aseguró que el fármaco Molnupiravir tiene la capacidad de disminuir las veces que el virus de Covid-19 se va a multiplicar en el cuerpo humano, por consiguiente, el crecimiento para de inmediato.



“Como hace esto. El Molnupiravir afecta directamente el núcleo y el material genético del virus por medio del análisis nucleósido de la polimerasa viral, para provocar errores en el material genético que provoca que se detenga la replicación y crecimiento que puede tener el virus a través de mutagénesis”, explicó en la Entrevista de Noticiero El Salvador.



En ese sentido agregó, que es un mecanismo muy importante porque garantiza que ese virus ya no siga evolucionando y al no estar con gran presencia en el cuerpo, ya no nos genera efectos negativos.



Este mismo día el ministro de Salud dio a conocer que el Gobierno de Nayib Bukele compró cuatro millones de tabletas del medicamento Molnupiravir para entregar a pacientes que han dado positivo a Coronavirus por medio de una prueba de antígeno o de PCR-RT, ya sea que fue realizada en las cabinas del Gobierno o en laboratorios privados autorizados.



Francisco Alabi manifestó, que el Ministerio de Salud desde ahora tiene dos tipos de kits, uno de ellos azul para casos sospechosos de Covid-19 y el otro celeste, que es exclusivo para personas que tienen una prueba de antígeno o de PCR-RT.



Finalmente hizo un llamado a la población para que sigan su proceso completo de vacunación y que se prosiga con las recomendaciones de bioseguridad para evitar los contagios de Covid-19, lo que significa que es primordial el uso de las mascarillas y de alcohol gel, entre otras medidas.

