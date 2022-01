Francisco Alabi: “El viernes abrimos el Hospital El Salvador para continuar la batalla contra el Covid-19”

Luego de concluir los trabajos de reparación y desinfección en el Hospital El Salvador, este viernes será abierto nuevamente para seguir atendiendo a pacientes críticos afectados por la enfermedad de Covid-19.



El anuncio fue dado a conocer la noche de este miércoles por el ministro de Salud, Francisco Alabi, en la entrevista de El Blog Live, donde explicó que, durante este tiempo en que no han tenido pacientes ingresados en dicho nosocomio, le ha permitido al personal recobrar las fuerzas para retomar el trabajo en la lucha contra esa mortal enfermedad que aún mantiene en vilo al mundo entero.



En ese sentido, confirmó que todos los trabajos que se están haciendo en el Hospital El Salvador son para el beneficio de la población en general y en particular para los afectados por Covid-19, por lo que añadió que cuentan con 30,000 galones de oxígeno para atender a más de 1,000 pacientes, que es la capacidad de camas que tiene ese hospital especializado en Coronavirus.



Alabi, explicó que El Salvador tuvo éxito al tomar decisiones a tiempo para enfrentar la pandemia y recordó las críticas que hizo la oposición de que el Gobierno de Nayib Bukele estaba exagerando ante una simple “gripita”, pero que con el tiempo entendieron que no era así, por lo que les permitió salvar muchas vidas y evitar que la situación se saliera de control.

