Frank Rubio descarta que necesite ser rescatado de emergencia por la NASA

El astronauta salvadoreño, Frank Rubio, actualmente en una misión en la Estación Espacial Internacional (ISS) de la NASA, descartó que necesite ser rescatado de emergencia junto con sus compañeros de misión, los rusos Sergey Prokopyev y Dmitry Petelin, para traerlos a la tierra.

Desmintiendo una serie de señalamientos que hay sobre esa situación, Frank Rubio recurrió a su madre, Mirna Argueta, como su vocera para aclarar que la nave Soyuz tuvo la fuga de refrigerante, pero que la NASA y los rusos ya tienen control sobre la situación.

“No los van a dejar tirados. Cuando estaba en tierra y que lo despedía en Houston, me dijo que la misión sería de seis meses, pero que podría alargarse a un año, y si en marzo no regresa no es porque los hayan dejado tirados, por lo que la investigación se va a extender”, insistió Mirna Argueta.

“La situación de la fuga de refrigerante me la comentó mucho antes que se diera a conocer la noticia y dijo que no era de preocuparse. No se preocupe porque la NASA tiene control de la situación y desde ese momento me encuentro tranquila”, recalcó la madre de Frank Rubio.

“Constantemente hablamos y dice que se encuentra tranquilo”, acotó Argueta.

Frank Rubio es el primer astronauta salvadoreño que llega a la ISS, en hacer una caminata espacial y en celebrar su cumpleaños en el espacio.