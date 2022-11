Funcionario de Migración Colombia agrede a pasajero en aeropuerto el Dorado

Esta tarde, en redes sociales, un funcionario de Migración Colombia se hizo viral por haber golpeado a un pasajero en el Aeropuerto Internacional El Dorado.

La institución abrió una investigación sobre el incidente protagonizado por el empleado y deberá responder legalmente.

Asimismo, el director de Migración Colombia, Fernando García Manosalva, rechazó de manera contundente la actitud de uno de sus funcionarios contra un viajero colombiano en esa terminal aérea.

Para el director general, estos comportamientos no son aceptables y no serán permitidos en Migración Colombia porque no corresponden con el espíritu de respeto a los derechos a la ciudadanía.

“No vamos a tolerar este tipo de actitudes”, resaltó el funcionario.

Migración Colombia no reveló la causa de que uno de sus elementos agrediera físicamente a un viajero.

