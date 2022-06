Gobierno del presidente Bukele subsidia el combustible y brinda un alivio al bolsillo de la población

En el marco de la inflación mundial, el gobierno del presidente Nayib Bukele ha realizado una serie de acciones las cuales han permitido que El Salvador posea los precios más bajos de los combustibles en toda Centroamérica.

Una de las primeras acciones realizadas por el gobierno para combatir esta alza de precios del petróleo a nivel mundial fue la suspensión temporal del cobro del Fondo de Estabilización del Fomento Económico (FEFE) y la Contribución Especial al Transporte (COTRANS) para así poder mantener los bajos precios.

Ante el siguiente aumento que se dio, el gobierno optó por reducir el porcentaje de cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los combustibles y así con esta reducción se podría mantener los bajos precios a la población.

Finalmente, al ser un factor externo la causa del alza del petróleo en el mundo (guerra entre Rusia y Ucrania) el gobierno del presidente Nayib Bukele presentó una ley para congelar los precios del combustible (Ley Especial Transitoria para Fijar Precios Máximos de los Combustibles).

Con esta última acción el gobierno garantiza que los precios del combustible al consumidor no sufran ningún incremento que pueda afectar sus bolsillos. El GOES absorbe el alza lo cual permite que la población no se vea afectada por la crisis mundial.