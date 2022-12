Hacienda remodela Centro de Atención Exprés en Usulután

El Ministerio de Hacienda entregó la remodelación de las instalaciones del Centro de Atención Exprés (CAE) en el departamento de Usulután para mejorar la atención que se brinda a la población.

La obra se realizó con el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como parte del programa de fortalecimiento de la administración tributaria.

Acercar los servicios a la población es esencial, remarcó el ministro Alejandro Zelaya, quien también destacó el apoyo a través del BID.

“Es un centro que es vital para nosotros porque nos ayuda a acercar el ministerio, a hacer algo que por años ha sido engorroso que es pagar impuestos”, expuso el funcionario.

Por medio de la remodelación se beneficiará a unas 1,500 personas que al mes realizan trámites como solicitud de asistencia tributaria, emisión de correlativos de factura, mandamientos de pago y recepción de escritos, entre otros.

“Que el Centro de Atención Exprés de Usulután estuviera en abandono, por años, no fue casualidad; el abandono era algo planificado para que el Estado no existiera, que no tuviera presencia”, dijo Zelaya.