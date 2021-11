Hugo Pérez a la afición salvadoreña: «Vamos a luchar hasta el final»

El técnico de la Selecta, Hugo Pérez, respondió a las criticas de la afición tras la caída 2-1 ante Panamá señalando que lucharán «hasta el final» en la eliminatoria para el mundial de Catar 2022.

«Tenemos que seguir por el mismo camino. Empezamos en los últimos seis meses a hacer cosas diferentes, con respecto a los periodos anteriores», señaló Pérez tras la derrota de anoche en el estadio Rommel Fernández.

A los aficionarios les envío un contudente mensaje señalando que la Selecta no tiene planeado «tirar la toalla, no nos vamos a ir a regalar tampoco. No sé si matemáticamente estamos fuera, pero vamos a luchar hasta el final», adviritó Pérez.

«Jugar con Canadá, Estados Unidos, Panamá o el que sea, tenemos que salir a ganar, no tenemos de otra, clasifiquemos o no clasifiquemos», sentenció el estratega de la Selecta.

Tras la derrota 2-1 de visita anoche ante Panamá, El Salvador se quedó con seis puntos en el penúltimo lugar del octogonal de la CONCACAF. Honduras está en el sótano con tres unidades, por lo que estarían fuera de Catar 2022.

Los canaleros subieron hasta la cuarta casilla con 14 puntos igualando a México que sufrió su segunda derrota al hilo anoche 2-1 ante el local Canadá que lidera la clasificación con 16 unidades, seguido de Estados Unidos con 15.