Iglesia católica destaca aumento de pensiones en propuesta del Gobierno

El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, destacó que por medio de la reforma propuesta por el Gobierno se incrementa el monto de la pensión mínima en favor de los trabajadores.

El líder de la iglesia católica recordó que con las reformas anteriores al sistema únicamente se afectó a los trabajadores ya que se les impuso una mayor carga de aportación, así como se les llegó a incrementar la edad de jubilación.

«Hay medidas que favorecen al trabajador. Serán $400 (…) y antes la mínima era de $210, será un beneficio marcado. Si no se va a permitir que ninguna institución meta mano en esos fondos pues que bueno», dijo el funcionario.

Escobar Alas lamentó que antes el mejorar las condiciones de los trabajadores no fuera una prioridad para los gobiernos, que aprobaban reformas únicamente para financiarse.

«Nunca habíamos tenido una reforma de esa naturaleza, los trabajadores no se vieron favorecidos, sino perjudicados esa es la realidad y no solo de una reforma, sino de todas desde que inició el sistema y eso no es justo porque es su propio dinero», apuntó.

El religioso agregó que el enfoque de esta reforma es en el trabajador y espera que en un futuro las condiciones para los cotizantes mejoren aún más.