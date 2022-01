Javier Argueta: Ahora el Estado se encuentra al servicio del pueblo

El asesor jurídico de la Presidencia, Javier Argueta Gómez, recordó que, en el inicio del mandato del presidente de la República, Nayib Bukele Ortez, tuvo serios problemas para gobernar por los obstáculos que le pusieron los exdiputados de la Asamblea Legislativa, como también los exmagistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).



Gómez Argueta aseguró que, ambas instituciones bloquearon propuestas gubernamentales para enfrentar la pandemia del Covid-19, por lo que dejaron a la población en general desprotegida frente al virus.



“En ese momento los exmagistrados de Sala de lo Constitucional y los exdiputados se alinearon en contra del gobierno para que no pudiera enfrentar la pandemia de Covid-19. Esta fue una situación que no cayó en gracia del pueblo salvadoreño y por ese motivo el FMLN y ARENA fueron castigados en las elecciones del 28 de febrero del año pasado, dando mandato legislativo a diputados afines al presidente Nayib Bukele Ortez, por lo que hoy si se puede gobernar. Ahora el Estado se encuentra al servicio del pueblo, ya que vivimos en un país democrático y por eso vemos el respaldo total del pueblo salvadoreño al presidente Bukele”, agregó.



“Los anteriores diputados nos extorsionó en varias ocasiones pidiendo decenas de millones de dólares para entregarle a sus diputados, a cambio de votar a favor de peticiones del gobierno para enfrentar al Covid-19. No les importaba la población y solamente sus intereses personales”, afirmó el funcionario.



“El 2021 fue un año intenso en política donde se ha cumplido, en materia constitucional a los salvadoreños, porque se le devuelve la soberanía al pueblo”, puntualizó.

