José Andrés Hernández: Arena me bloqueaba mi trabajo territorial a favor de la población

El exdiputado de Arena y ahora miembro de la «Nueva Democracia Cristiana”, José Andrés Hernández, denunció que durante estuvo en el Órgano Legislativo, fue bloqueado su trabajo territorial por miembros de la dirigencia del partido tricolor y por el Coena.

«Vino el proceso 2021 y fue ahí que a mí se me mandó a decir que mejor no me inscribiera. Me dijeron : El Coena no quiere que usted se inscriba», mencionó durante una entrevista de televisión.

Aseguró que la fracción legislativa le redujo su presupuesto asignado como diputado, con el fin de evitar que no ejecutara obras en beneficio de los salvadoreños.

Su renuncia al partido Arena fue porque no coincidían en el trabajo territorial, servir a la población, por ello su incorporación al nuevo Partido Demócrata Cristiano, dirigido por el actual secretario Reynaldo Carballo.