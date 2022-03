José Antonio Salaverría: Juan Tennant Wright no se presentó a los tribunales por falta de hombría

El empresario cafetalero, José Antonio Salaverría, manifestó que el exdirigente del partido ARENA Juan Tennant Wright Castro, carece de hombría porque este martes no se presentó a los tribunales e irrespetó el sistema judicial.

Juan Tennant Wright Castro es acusado por el delito de difamación, por lo cual se pide condenar al acusado al pago de un millón de dólares por los daños causados a José Antonio Salaverría.

En la acusación se explica que Wright Castro dijo que Salaverría había ganado “un juicio al HSBC por más de 40 millones de dólares, por las buenas relaciones que tiene en el sistema judicial”. Dando a entender Wright Castro, que Salaverria había ganado el caso al ahora Banco Davivienda. Por tráfico de influencias, amiguismo o corrupción en el Sistema Judicial.

“Yo creo en el sistema judicial de El Salvador y creo que este día (martes 8 de marzo) el sistema judicial sigue funcionando, pese a todas las artimañas que se fueron presentando para que no se llevara a cabo la audiencia de conciliación. Sin embargo, el juez falló conforme a derecho”, relató Salaverría.

En es sentido, manifestó que era una pena que “Juan Tennant Wright no se presentara a la audiencia de conciliación. No lo hizo por falta de hombría de no comparecer, eso se llama cobardía y un irrespeto al sistema judicial”.

“No tengo porque escuchar o hablar con su apoderado legal. Así que ahora hemos terminado la audiencia y agradezco a mis apoderados que me han acompañado”, recalcó el cafetalero.

La audiencia de aportación de pruebas se va llevar a cabo el próximo viernes 18 de marzo, por lo que el abogado Luis Mario Pérez Bennet, dijo que ese día se van a ratificar las pruebas testimoniales y documentales que han presentado en contra de Juan Tennant Wright Castro