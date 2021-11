Jóven talento salvadoreño gana medalla de oro en química a nivel iberoamericano

Un joven residente del municipio de Apastepeque, en San Vicente, logró una medalla de oro en su primera participación en la XXV Olimpiada Iberoamericana de Química, realizada el pasado mes en la ciudad de Pizui, Brasil.

Fredi Manuel Barraza alcanzó ese logro seis meses después de haber sido integrado en el progra Jóvenes Talento de la Universidad de El Salvador y tras vencer a destacados estudiantes de México y Brasil.

Barraza se enfrentó a estudiantes talentos de países de Latinoamérica, España y Portugal.

«Desde pequeño me han gustado las matemáticas y las ciencias y, aunque me había preparado bastante, no fue fácil, pero sí fue más que una sorpresa el haber logrado el oro», comentó el joven vicentino.

Barraza cursa en la actualidad el segundo año de bachillerato en el Instituto Nacional Dr. Sarbelio Navarrete, de la ciudad de San Vicente, es su segunda participación en este tipo de eventos.

En julio pasado también logró dos medallas de bronces en olimpiada realizada en Japón.

Fredi planea dedicar el próximo año al estudio del idioma inglés y optaría por una licenciatura o ingeniería química. Entre sus planes está obtener una beca de estudios fuera de las frontreras de nuestro país.