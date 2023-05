Jóvenes se divorcian de la ARENA del mayor d’Aubuisson

A pesar de que recientemente el partido ARENA realizó reformas a sus estatutos, su sector de juventud pide cambios de esos lineamientos, incluso tras haber sido modificados en más del 50 %, dijo el diputado del Parlamento Centroamericano, David Reyes.

Además, este sector del tricolor busca que la dirigencia haga cambios, partiendo desde la marcha aranera que ya no coincide con la realidad del país, que surgió en el periodo de guerra, “una guerra que nunca debió haber existido”, cuando estaba ingresando el comunismo al país y otros países de la región, dijo Reyes, en una entrevista radial de este lunes.

Este diputado del Parlacen, también afirmó que la juventud de ARENA quiere cambios profundos, porque se sienten estigmatizados con el tema de corrupción, un delito que no fueron cometidos por ellos, pero la población los condenan por pertenecer a esa institución política.

“Yo no puedo cargar con los bultos de otros y los pecados de otros, si yo no participe en ningún gobierno de ARENA y no administre fondos públicos”, este el tema que tiene los jóvenes del instituto político, dijo Reyes.