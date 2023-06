Julio Valdivieso: “Corte de Cuentas no tendrá excusas para no fiscalizar”

El analista político Julio Valdivieso se refirió a la importancia de la aprobación de la Ley especial para la reestructuración municipal, con la cual se reduce la cantidad de alcaldías, pasando de 262 a 44.

“La Corte de Cuentas de la República ahora no tendrá excusas para no fiscalizar (alcaldías)”, dijo Valdivieso, refiriéndose a que el ente contralor se excusaba de realizar auditorias, por la cantidad de municipalidades, entre otros motivos.

El analista resaltó que seguirán en vigor los concejos plurales, es decir la representación de los partidos políticos dentro de la comuna. También señaló que, de acuerdo con el proyecto presentado a la Asamblea, una gran cantidad de alcaldías ni siquiera cumplen con los requisitos de fundamento de un municipio.

“Son cinco requisitos que deben cumplir la creación de un municipio: población no menor de 50 mil, un territorio determinado, un centro poblacional no menor a 20 mil (casco urbano) y la posibilidad de recursos para atender los gastos del gobierno y administración (…) “Me llamó la atención que solo 31 de los 262 cumplen con el requisito de tener más de 50 mil personas y los restantes no reúnen con el centro población de 20 mil habitantes (área urbana), ósea que actualmente no cumplían con los requisitos”, señaló el analista.