La masacre de la ruta 47 a manos de pandillas, difícil de olvidar 12 años después

Hoy hace 12 años pandilleros de la 18, atentaron contra los pasajeros de un microbús en la Colonia Jardín, de Mejicanos. Sin importar que viajaban niños, mujeres y hombres civiles, el grupo terrorista incendió la unidad con los usuarios adentro en venganza contra la MS13.

Los pandilleros de la 18 luego de incendiar la unidad del transporte colectivo, se quedaron observando la tragedia, escuchando los llantos de dolor y la súplica que les permitieran salir, pese a eso disparaban a quienes intentaban salvar sus vidas.

Esta tragedia contra la población de parte de los pandilleros dejó 17 personas calcinadas y 15 personas heridas, de las cuales 12 resultaron con quemaduras de 3er grado en el 70 % a 90 % de su cuerpo.

Lo ocurrido en la colonia Jardín, en Mejicanos, los habitantes de la zona aún no pueden olvidar la noche de ese domingo 20 de junio. Algunos no pueden borrar de su mente los gritos de auxilio de las víctimas y la impotencia de no poder ayudar.

Pese a ese hecho de terror, el gobierno del FMLN, dirigido por Mauricio Funes, fraguó dos años después una tregua entre pandillas, fortaleciendo a estos grupos y permitiendo agresiones contra la población salvadoreña.