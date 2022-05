La seguridad marca el rumbo del país en el Gobierno de Bukele, asegura población

El Salvador va por buen camino y el rumbo lo marcan los avances del Gobierno de Nayib Bukele en salud, educación y principalmente en la seguridad, han expresado los salvadoreños en el último sondeo de opinión.

El mandatario salvadoreño cosechó una nota de 8.34 al frente del Ejecutivo por sus tres años de Gobierno, marcados por la pandemia y los impactos por la inflación mundial.

#EncuestaUFG | “Son 8 evaluaciones consecutivas que hemos hecho en 3 años que nos permite ver tendencia. No es un momento de bonanza económica, no es un momento fácil, pese a todas las condiciones no hay desgaste y mantiene un registro muy alto”, indicó Óscar Picardo. pic.twitter.com/2EBzYUa0a5

