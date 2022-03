Ligia Gallardo: El ISRI acelera la entrega de certificados de discapacidad a personas que buscan un empleo

La presidenta del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral (ISRI), Ligia Gallardo, en la entrevista de El Blog Live, manifestó que de forma articulada apoya al ministro de Trabajo, Rolando Castro, para apoyarlo en la colocación de personas con discapacidad en puestos de trabajo dignos.

“El tema de personas con discapacidad ha estado invisibilizado por años, incluso el ISRI ha tenido un perfil muy bajo y es hasta esta administración de Nayib Bukele que se nos permite trabajar en pro de estas personas”, explicó la funcionaria.

“El ministro de Trabajo es una persona bien comprometida con el tema de reinserción laboral con personas con discapacidad. Él está liderando el Programa de Inserción Laboral, para cumplir un mandato del presidente Nayib Bukele, que es apoyar incondicionalmente a estas personas”, resaltó la directora del ISRI.

“Nosotros estamos trabajando de forma articulada con él y con el Consejo Nacional de Inclusión de Personas con Discapacidad. La parte que a nosotros nos compete es la entrega de los certificados de discapacidad y en ese sentido trabajamos 24/7 para tener esos documentos a tiempo”, agregó Ligia Gallardo.

En ese sentido explicó, que el ISRI es la única institución que realiza ese proceso administrativo de brindar un certificado de discapacidad y que sirve de garantía para que la persona pueda ingresar a una empresa.

“Ahora ya no tienen las empresas ningún tipo de impedimento para poder contratar a personas con discapacidad. Nosotros estamos brindando la apertura total para entregar ese certificado y no sea obstáculo para que no se de una plaza a estas personas”, indicó la titular del ISRI y añadió que la institución también brinda transporte inclusivo para estas personas.

El programa tiene tres semanas, explicó Ligia Gallardo y afirmó que hay una buena apertura de las empresas que se suman para apoyar a estas personas que necesitan una oportunidad laboral para poder mantenerse y de una u otra forma ayudar a sus familias