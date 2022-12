Lito Montalvo, exprecandidato a presidente del país por ARENA: Ahora tenemos un presidente cachimbón

El excandidato a presidente de El Salvador por el partido ARENA, Rafael “Lito” Montalvo, confirmó que no es miembro del partido Nuevas Ideas y menos seguidor de ese instituto político, pero que reconoce todas las buenas acciones que realiza el presidente Nayib Bukele Ortez.

Montalvo dijo haber quedado satisfecho con las acciones de Bukele Ortez, con el simple hecho de entregar las computadoras a los estudiantes, cerrar el país con la llegada de la pandemia del Covid-19 y la eliminación de los grupos de pandillas por medio del Plan Control Territorial, como también por el régimen de excepción.

“Tenemos un presidente que se interesa por los estudiantes y lo mejor que ha podido hacer, es entregar una computadora o Tablet a cada uno de los estudiantes, no como lo hizo el FMLN de prestar una computadora de juguete. Hoy se les entrega una herramienta de trabajo en su proceso escolar”, detalló el exmiembro del partido ARENA.

“Nayib Bukele me convenció con la llegada de la pandemia de Covid-19, que ordenó el cierre de todos los centros comerciales, porque interpuso la salud antes que los negocios. Entones dije, ahora tenemos un presidente cachimbón y desde entonces yo lo admiro”, insistió “Lito” Montalvo.

“Lo que está haciendo Nayib Bukele en seguridad pública es lo mejor para el país. Yo tenía en materia de seguridad pública: “Plomo o cárcel para los pandilleros”, pero no lo podía hacer porque no tenía la Asamblea de mi parte y por decir eso me llamaron de ARENA y me advirtieron de que no tenía que andar diciendo eso”.