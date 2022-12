Lito Montalvo: Hoy tenemos un presidente que les da computadoras a los estudiantes

El exprecandidato a presidente de El Salvador por el partido ARENA, Rafael “Lito” Montalvo, reconoce la labor que esta realizando el presidente de la República, Nayib Bukele Ortez, en materia de seguridad pública y en educación, entre otras cosas.

En el programa Las Cosas Como Son que se transmite en radio YSKL, manifestó no ser miembro del partido Nuevas Ideas y menos seguidor de ese instituto político, pero reconoce el trabajo que realiza Bukele Ortez y su gabinete de gobierno.

“Hoy tenemos un presidente que se interesa por el bienestar de los estudiantes y lo mejor que ha podido hacer, es entregar una computadora o Tablet a cada uno de los estudiantes”, que le sirve de herramienta en su proceso escolar, recalcó Montalvo.

En ese sentido dijo, que en el gobierno del FMLN dieron computadoras de juguetes y siguieron con los procesos de privatización, “a mi abuelita no la pudieron privatizar porque estaba bien viejita”, añadió.

“Salvador Sánchez Cerén siguió el plan de ARENA de privatizar, y de ahí que vemos una gran cantidad de centros comerciales. Todo lo hicieron negocio”, insistió “Lito” Montalvo.

“Este presidente (Nayib Buleke) me convenció con la llegada de la pandemia de Covid-19, donde cerró los centros comerciales e interpuso la salud antes que los negocios, entones dije que ahora tenemos un presidente cachimbón y desde entonces yo admiro a este muchacho”, remarcó el exmiembro fundador del partido ARENA.

“Lito” Montalvo también se refirió a que lo que está haciendo Nayib Bukele en seguridad pública es lo mejor para el país, y dijo que en su oportunidad él tenía esa propuesta de campaña para los pandilleros: “Plomo o cárcel. Pero no yo lo podía hacer porque no tenía la Asamblea de mi parte y por decir eso me llamaron, de que no tenía que andar diciendo eso”.