MAG realizará AgroMercado en su sede y Suchitoto este fin de semana

El Ministerio de Agricultura y Ganadería realizará este sábado el AgroMercado en su sede, en la ciudad de Santa Tecla.



Las personas pueden visitarlo en el horario de 6:30 am. a 1:00 p.m. , informó la institución.

El domingo, la institución desarrollará la actividad en la Casa se la Cultura, en el municipio de Suchitoto en el horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m.



Entre los productos que se ofrecerán están: Cafés especiales, chorizos y chicharrones, frutas, hortalizas, lácteos, productos orgánicos, miel y sub productos de la colmena, productos pesqueros, joyería artesanal, textiles y artículos de madera.

