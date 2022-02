Mario Durán: El FMLN y ARENA son una hermandad política

El alcalde de San Salvador, Mario Durán, dijo a medios de prensa que los partidos ARENA y FMLN son la misma cosa y que ambos han creado una hermandad política, que destruyó a El Salvador en los últimos 30 años.



En esa misma línea dijo que era evidente el atraso que crearon al país y ahora enfrentan la deserción de muchos de sus miembros, ya sean alcaldes, concejales, diputados o correligionarios que por años militaron en esos partidos.



“Es evidente que ambos partidos no representan a la población, lo que obligó a su militancia hacer una reflexión y por eso han renunciado. Yo creo que ARENA y el FMLN son partidos obsoletos de épocas pasadas que nadie quiere que regrese y ahora que hay una separación de alcaldes, concejales, diputado y militantes, queda claro que ya están abriendo los ojos de que esos partidos ya no los representan”, agregó Durán.



Al ser consultado que las cúpulas de esos partidos dicen que el gobierno estaría ofreciendo prebendas a cambio de abandonar ambas estructuras, Mario Durán explicó que “ese es un discurso de ambas cúpulas porque no les queda más que insinuar o decir algo por el estilo, porque de una manera tienen que cubrir una realidad porque no los representan. La Población ya esta harta de ARENA y el FMLN, porque son hermanos políticos”.

