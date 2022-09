Más del 94 % de electores votará por la reelección de Bukele, señala TResearch

El 94.3 % de los salvadoreños votará por la reelección del presidente Nayib Bukele en los comicios de 2024, señaló este martes la última encuesta de la consultora internacional TResearch.

Ante la pregunta de: “¿Votaría o no votaría por Nayib Bukele en caso decida reelegirse?”, el 94. 3 % contestó que sí, únicamente el 4.3 % señaló que no y el resto, 1.4 %, no contestó.

El sondeo de la consultora muestra el amplio nivel de apoyo del que goza el mandatario salvadoreño por parte de la población, que le pide seguir en el cargo.

Bukele anunció su decisión de competir por un nuevo período durante la celebración del Día de la Independencia destacando la mejora de la situación de seguridad en el país, especialmente en este último año.

TResearch realizó la consulta en 1,000 personas mayores de 18 años, en donde el 47.6 % son hombres y el 52.4 % mujeres.