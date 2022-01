Médicos del ISSS reconfirman que ómicron es una variedad de Covid-19 altamente contagiosa

Los médicos José Roberto Durán y Edwin Salmerón del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), reconfirmaron que la variante ómicron de Covid-19 que ya circula en El Salvador, es altamente contagiosa, por lo hicieron un llamado a la población a seguir con las medidas de bioseguridad para evitar más contagios.



Según Durán, jefe de la División Monitoreo de los Servicios de Salud del ISSS, ómicron es una variedad más leve, pero altamente contagiosa y por lo general las personas asumen que se trata de una gripe grave y que pronto estarán bien, pero no por ello se debe bajar la guardia.



“Es necesario reiterar que ómicron es una enfermedad muy contagiosa y siempre hay que mantener las medidas de seguridad como el uso de mascarilla, distanciamiento social, lavado de manos y uso de alcohol gel, entre otras. Si bien la ómicron se presentó como una enfermedad con síntomas leves, no se debe de olvidar que la pandemia continúa y no se debe bajar la guardia”, agregó.



“A los salvadoreños se les olvida que hay patologías de base y esto puede agravar el cuadro clínico de ómicron, por lo cual nos hacen más vulnerables a este virus”, acotó José Roberto Durán.



Por su pate Edwin Salmerón, subdirector del ISSS, dijo que junto al Ministerio de Salud están trabajando de forma articulada para tamizar a la población y que gracias a estos esfuerzos han triplicado el número de pruebas.



De igual forma explicó que la flurona es la combinación de dos virus, uno de Covid-19 y el otro de influenza, reportándose un caso en El Salvador, por lo cual están atentos a lo que se puede presentar a futuro.



“El coronavirus no es la única enfermedad que circula por el país, Estamos haciendo muchos esfuerzos como Gobierno para contener todas las enfermedades. Hay personas que dicen que no se vacunan contra la influenza, pero sí contra el Covid-19, por lo que los invitamos a vacunarse para que formemos anticuerpos y hay que recordar que la vacunación es nuestra mejor arma”, detalló en la entrevista de El Blog Live.

