Medio Ambiente en alerta por tormenta tropical Bonnie

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) indicó que se encuentra en alerta y monitoreando el desplazamiento que podría tener por la región la tormenta tropical Bonnie.

El sistema se encuentra cerca de la costa caribeña de Nicaragua y algunos modelos predictivos señalan que cruzará Centroamérica hasta salir por el Océano Pacífico.

El ministro Fernando López explicó que entre los escenarios que se manejan está que la tormenta se desplace un poco al norte de su trayectoria o al sur, para cualquiera de esos escenarios se han previsto lluvias para el país.

“Que el sistema pase o no sur del país no significa que no vayamos a tener lluvia. Lluvia vamos a tener, vamos a tener viento, mientras más cerca pase más lluvia (habrá)”, explicó el funcionario.

Los primeros pronósticos indican que podrían no generarse tormentas de tipo temporal, sino chubascos aislados de moderada a fuerte intensidad. “Vamos a tener tormentas dispersas en todo el territorio y eso podría acrecentarse desde el sábado”, añadió.

En las próximas horas se prevé una conferencia del Sistema Nacional de Protección Civil en la que se darán más detalles sobre las medidas que se implementarán durante los próximos días.