Medio Ambiente pide a veraneantes precaución con mareas bajas en las playas

En el caso de las playas de Acajutla, el ministerio prevé mareas altas a las 10:07 a.m. y a las 10:26 p.m; mientras que las mareas bajas serán a las 3:53 a.m. y 4:25 p.m. Para El Triunfo, las mareas altas están previstas para las 10:22 a.m. y las 10:41 p.m. , y las bajas a las 3:46 a.m. y 4:18 p.m.

Las mareas altas y bajas en La Libertad serán a las 10:06 a.m. y 10:25 p.m; 3:56 a.m. y 4:28 p.m, respectivamente.