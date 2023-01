Ministerio de Salud llama a salvadoreños convertirse en héroes donantes de sangre

El Ministerio de Salud hace un llamado a la población en general a que se conviertan en donadores de sangre para salvar vidas de pacientes que llegan de emergencia en los diferentes nosocomios del país.

Los profesionales en medicina aseguran que donar sangre da muchos beneficios a las personas que lo hacen, ya que equilibra los niveles de hierro en la sangre, les mejora el flujo sanguíneo, les reduce el riesgo de padecer infartos y accidentes cardiovasculares.

Las donaciones de sangre se pueden hacer en los hospitales nacionales El Salvador, de la Mujer, de Niños Benjamín Bloom y Hospital Nacional Zacamil, con horario de lunes a viernes de 7:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

En los hospitales Rosales, de Santa Ana, de San Miguel, de Sonsonate, de Zacatecoluca y de San Vicente, se atiende de 7:00 a 10:00 de la mañana.

Se acepta donación de grupo sanguíneo AB+, AB-, A+, A-, B+, B-,O+ y O-, con lo cual se podrá dar atención a todos los pacientes que requieran transfusión de sangre de inmediato.

Los donantes deben cumplir algunos requisitos para poder donar sangre y entre ellos, no ser portador de VIH, no haber sido tatuado recientemente y no haber contraído hepatitis, entre otros.