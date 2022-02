Ministra de Educación denuncia manipulación de LPG al informar condiciones de escuela que funcionaba ilegal

La ministra de Educación, Carla Hananía, aseguró que existe una clara agenda de ataque por parte de algunos medios de comunicación al trabajo de la institución. Cuestionó que se oculte información sobre el abandono en que ARENA y el FMLN dejó los centros educativos por años.

Ante algunos señalamientos de un medio escrito, la funcionaria aclaró que el Centro Escolar Caserío Talpetate, ubicado en el municipio de Chapeltique, San Miguel, es una escuela ilegal, pero que gracias a las gestiones de la actual administración ya se encuentra en proceso de legalización.

“Lo que no dice La Prensa Gráfica a la población es que el Centro Escolar Caserío Talpetate es un centro escolar ilegal; es decir, no es un centro escolar oficial. Definitivamente, esas no son condiciones para que nuestros niños estudien. Ya hemos iniciado el trámite de donación” enfatizó.

Hananía aseguró que este gobierno está tomando el control y ha puesto todo el interés en superar las dificultades legales en todos los centros escolares, porque cada vez que un centro escolar está legalizado a favor del Ministerio de Educación, se abren las oportunidades para inversiones en infraestructura.

“No es de manera automática que un centro escolar ilegal pasa a la oficialidad. Antes, nadie se preocupaba por dar seguridad jurídica a nuestras escuelas con escrituras de propiedad inscritas en el CNR. Eso es lo que hacemos ahora, aunque no sea publicado por La Prensa Gráfica”, señaló.

Recordó que el MINED trabaja en coordinación con el Ministerio de Vivienda para desarrollar estudios jurídicos, registrales y catastrales, inspecciones técnicas y mediciones topográficas para dar respaldo legal a los terrenos en los que se ubican los inmuebles donde funcionan centros educativos.