Nayib Bukele a senadores Risch, Menéndez y Cassidy: Manténganse al margen de nuestros asuntos internos

Por medio de un tuit el presidente de la República, Nayib Bukele Ortez, envió un mensaje a los senadores estadounidenses Jim Risch, Bob Menéndez y Bill Cassidy, que se dejen de meter en asuntos internos de El Salvador, porque no tiene jurisdicción sobre una nación soberana e independiente.



El comentario del jefe de Estado de El Salvador surge a raíz de una solicitud que los senadores hicieran al Departamento de Estado de los Estados Unidos, para que den un informe sobe la adopción que hizo nuestro país de la criptomoneda del bitcoin.



Según Risch, “la adopción de Bitcoin por parte de El Salvador como moneda de curso legal plantea preocupaciones importantes sobre la estabilidad económica y la integridad financiera de un socio comercial vulnerable de EE. UU. en Centroamérica”.



En ese sentido, Bukele Ortez les recordó a los tres legisladores que sobre El Salvador tienen “0 jurisdicción sobre una nación soberana e independiente. No somos su colonia, su patio trasero o su patio delantero”.



De igual forma remató: “Manténgase al margen de nuestros asuntos internos. No traten de controlar algo que no pueden controlar”.

