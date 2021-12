Nayib Bukele: Da risa que hay personas que piensan que el Gobierno de EE.UU. no socava la democracia de un país

“Está claro que los intereses del Gobierno de los Estados Unidos no tienen nada que ver con la democracia, en ningún país, lo cual da risa que haya personas que piensen de esa manera”, escribió el mandatario.

Recientemente Manuel López Obrador señaló a Estados Unidos de que no se debe inmiscuirse en su política interna financiando a políticos opositores, ya que eso va en contra de la constitución de ese país.

Como también, no tocar al expresidente Alfredo Cristiani y al exfiscal general, Douglas Arquímedes Meléndez, no reelegir a Rodolfo Delgado y no perseguir a los exfuncionarios que están acusados de recibir sobresueldos, lo que considera que es una clara intromisión en una política de país.