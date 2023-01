Nayib Bukele destacó que los gobiernos del pasado fueron cómplices de los criminales

El Presidente Nayib Bukele expresó esta noche que combatir la criminalidad, por parte de un gobierno, no es cuestión de capacidad o no; ya que es obligación del Estado hacerlo.

El mandatario hizo hincapié en que la criminalidad no se ha combatido en el pasado, debido a que los cómplices de los criminales estuvieron en el gobierno.

«Cuando un gobierno no combate efectivamente la criminalidad, no es porque no tenga la capacidad de hacerlo, sino porque los cómplices de los criminales son los que están en el gobierno», sentenció Bukele.