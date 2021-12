Nayib Bukele: El socio confiable no quiere que crezcamos y regresemos al pasado

El presidente de la República, Nayib Bukele Ortez, por medio de su cuenta de Twitter manifestó que el socio confiable no quiere que El Salvador crezca y que regrese a un pasado sumido en la pobreza.

En esa misma ocasión, Manes le pidió la no reelección del fiscal general, Rodolfo Delgado, como también no tocar al expresidente Alfredo Cristiani y al exfiscal general, Douglas Meléndez, y no encarcelar a los exfuncionarios ligados con sobresueldos.