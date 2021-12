Nayib Bukele no se prestará a proteger a Alfredo Cristiani y al exfiscal Douglas Meléndez

Luego de conocerse las presiones que la exencargada de negocios de la embajada de los Estados Unidos, Jean Manes, hizo al presidente de la República, Nayib Bukele Ortez, para liberar al exalcalde, Ernesto Muyshondt; no reelegir al fiscal general, Rodolfo Delgado; no tocar al expresidente, Alfredo Cristiani y al exfical general, Douglas Menéndez, como también no encarcelar a las personas involucradas con los sobresueldos, el jefe de Estado respondió a Manes que esto no estaba en sus manos.