Nayib Bukele reacciona ante artículo de Financial Times que desestima implementación del Bitcoin

El presidente de la república, Nayib Bukele, reaccionó ante un artículo publicado por la revista Financial Times, que se titula “El Salvador no ha incumplido; pero no gracias al Bitcoin”.

En dicho artículo se hacen una serie de valoraciones, en las que se detallan algunos de los pasos que el mandatario ha adoptado, en materia económica, entre ellas, la adopción del Bitcoin como moneda de curo legal, y el pago, a tiempo, de los bonos del Estado por $800 millones.

El artículo destaca además, cómo varias calificadoras de riesgo, habían puesto a El Salvador en una posición desfavorable, por un posible incumplimiento en el pago de su deuda; que luego terminaron desestimando, una vez que el país cumpliera con su responsabilidad.

Sin embargo, en dicho artículo se resalta que todos esos logros, no son gracias a la adopción del Bitcoin de parte del mandatario salvadoreño; sino a otras estrategias que tienen que ver con el préstamos de organismo internacionales y con las medidas de seguridad implementadas por el mismo Bukele.

Ante ello, el presidente comentó sobre el artículo de Financial Times en sus redes sociales y dijo: “Hombres de poca fe…”, haciendo clara alusión a la visión negativa que dicha publicación proyecta sobre el uso del Bitcoin y la clara recuperación económica por la que atraviesa el país.