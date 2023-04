New York Times minimiza estrategia antipandillas de Bukele

El presidente de la República, Nayib Bukele, reaccionó a la portada del New York Times donde minimizan los resultados en materia de seguridad del Régimen de Excepción.

“¡Hey mamá, logré salir en la portada del NYT! Que mal que la gente apenas los lee”, afirmó el mandatario en su cuenta de Twitter, haciendo referencia al artículo.

¡Hey mom, I made it to the New York Times front page!

Too bad people barely read it anymore 😢 pic.twitter.com/vjRpPiYN59

— Nayib Bukele (@nayibbukele) April 11, 2023